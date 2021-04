Feuerwehr Duisburg löscht Laubenbrand in Friemersheim

Die Duisburger Feuerwehr löschte am Samstagmorgen den Brand in einer Gartenlaube in Duisburg-Friemersheim.

Duisburg. Eine Gartenlaube brannte am Samstagmorgen in Duisburg-Friemersheim. Auslöser war wohl eine Gasheizung. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Zu einem Brand in einem Kleingartenverein an der Gustav-Mahler-Straße in Friemersheim rückte am Samstagvormittag die Duisburger Feuerwehr aus.

Beim Eintreffen des Löschzuges stand die Laube bereits in hellen Flammen. Die Wehr konnte den Brand zwar schnell löschen, aber nicht verhindern, dass die Gartenlaube vollständig niederbrannte. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden, es entstand allerdings erheblicher Sachschaden. Nach ihren bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Brand durch die fahrlässige Bedienung einer Gasheizung ausgelöst wurde.