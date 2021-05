Feuerwehr Duisburg löscht Kinderzimmerbrand in Neumühl

Duisburg-Neumühl. In einem Mehrfamilienhaus in Duisburg brannte am Freitag ein Kinderzimmer. Drei Dutzend Einsatzkräfte samt Notarzt rückten nach Neumühl aus.

Die Feuerwehr ist am Freitagnachmittag, 21. Mai, zu einem Wohnungsbrand nach Duisburg-Neumühl ausgerückt. Wie die Stadt mitteilte, brannte es gegen 14.45 Uhr in einem fünfstöckigen Mehrfamilienhaus an der Lehrerstraße. Als die Einsatzkräfte eintrafen, bemerkten sie Rauch im zweiten Obergeschoss. Das Feuer war nach Aussage der Hausbewohner in einem Kinderzimmer.

Die Bewohner hatten die brennende Wohnung aber bereits vor Eintreffen der Retter verlassen und die Tür geschlossen. Dadurch war das Treppenhaus rauchfrei. Zwei Hausbewohner wurden draußen vom Rettungsdienst untersucht und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Gut drei Dutzend Retter waren beim Feuer in Neumühl im Einsatz

Ein Trupp der Feuerwehr bekämpfte währendessen den Brand, ein zweiter hielt den Qualm durch Überdrucklüfter aus dem Treppenhaus.

Zum Wohnungsbrand rückten insgesamt circa 30 Berufsfeuerwehrleute in acht Fahrzeugen an sowie sechs Einsatzkräfte in zwei Rettungswagen und einem Notarztwagen. Der Einsatz war nach einer Stunde beendet. Zur Brandursache ermittelt jetzt die Polizei.

