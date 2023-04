Die Feuerwehr hat ein brennendes Garagendach in Wanheimerort gelöscht.

Brand Feuerwehr Duisburg löscht Garagenbrand an Einfamilienhaus

Duisburg. Mit 52 Kräften ist die Feuerwehr zu einer brennenden Garage in Wanheimerort ausgerückt. Sie verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das Haus.

Wegen einer brennenden Garage ist die Duisburger Feuerwehr am Dienstagabend mit mehreren Kräften nach Wanheimerort ausgerückt. Gegen 20.30 Uhr ging der Alarm in der Leitstelle ein. Rauch drang aus dem Übergangsbereich von der Garage zum Dachstuhl eines Einfamilienhaus an der Straße Im Schlenk.

Die Einsatzkräfte öffneten die Fassade sowie einen Dachvorsprung und löschten das Feuer. Um alle Brandnester zu erreichen, mussten noch weitere Teile der Fassade aufgenommen werden, berichtet die Feuerwehr. Durch die schnelle Entdeckung des Brandes konnte ein Übergreifen auf den Dachstuhl des Hauses verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Nach einer guten Stunde war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr war mit insgesamt 52 Kräften vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (red)

