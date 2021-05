Feuerwehr Duisburg läuft 48 Stunden für verletzte Kinder

Duisburg. 48 Stunden am Stück läuft die Feuerwehr Duisburg um die Wache in Homberg. Mit der Lauf-Aktion sammeln die Einsatzkräfte Geld für den guten Zweck.

Momentan läuft es bei der Feuerwehr Duisburg. Um die Feuerwache 5 in Homberg machen seit Freitag 24 Männer jeweils 30 Minuten mächtig Meter – und das 48 Stunden lang. Doch was steckt dahinter? Pro erlaufenem Kilometer – das entspricht 2,5 Runden um die Einsatzzentrale – spenden sie einen Euro an Paulinchen e.V..

Das ist eine Initiative, die sich um schwer verletzte Kinder nach einem Brand kümmert und die Familien bei Behandlung und Nachbehandlung unterstützt. Allein in Deutschland erleiden jedes Jahr 30.000 Kinder Brandverletzungen. Rund 7.500 dieser Kinder müssen aufgrund der Schwere der Wunden stationär behandelt werden. Der Verein leistet zusätzlich wichtige Präventionsarbeit, gemäß dem alten Motto: Die Feuerwehr hilft – vorbeugen musst Du!

Duisburg: Extra-Spenden für Lauf auf den Übungsturm

Die Azubis der Feuerwehr Duisburg haben sich bewusst für diese Organisation als Empfänger entschieden, da sie immer wieder bei den Einsätzen mit brandverletzten Kindern zu tun haben. Und deswegen gehen sie auch die berühmten Extra-Meter: Wer nämlich nach den gelaufenen Runden noch Kraft hat, erklimmt auch den Übungsturm. Macht zwei gespendete Euro extra! Feuerwehrchef Oliver Tittmann sagt: „Da ist der Gruppenzwang groß. Wenn die Jungs da hochgehen, muss ich natürlich auch. Ich wollte erst gar nicht und meine Kräfte noch sparen, bin dann aber trotzdem hoch.“

Die Idee kam den Feuerwehrmännern bei einem Grundausbildungslehrgang. Momentan können sie wegen Corona keine Fußballturniere organisieren, wollten aber trotzdem Spenden sammeln. Und der Staffellauf ist sogar Corona-konform. Die Aktion wird auf der Facebook-Seite der Feuerwehr Duisburg auch mit Fotos begleitet. „So muss auch MSV-Maskottchen Ennatz auf den Lauf aufmerksam geworden sein. Er hat sich spontan angemeldet und will auch seine Runden hier um die Wache drehen“, freut sich Tittmann über den nicht nur bei Fußballfans beliebten Gast. „Ennatz“ kam dann am Freitagnachmittag allerdings richtig in den Regen. „Im Kostüm bestimmt nicht so leicht. Hart ist es auch für die Jungs, die nachts laufen müssen“, sagt Oliver Tittmann.

