Feuerwehreinsatz Feuerwehr alarmiert: Brand in Wohnhaus in Duisburg-Marxloh

Die Feuerwehr Duisburg ist am frühen Sonntagmorgen, 25. Juli, gegen 4.40 Uhr alarmiert worden: Rauchentwicklung auf der Wiesenstraße 18 in Marxloh, hieß es zunächst. Als die ersten der insgesamt 35 Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, standen das Erd- und das erste Obergeschoss des betroffenen Wohnhauses mit insgesamt zweieinhalb Stockwerken bereits komplett in Flammen.

Es sei am Anfang noch unklar gewesen, ob sich noch Personen im Gebäude befanden. Nachdem sich die Feuerwehr gewaltsam Zugang zu den Wohnungen verschafft und alle Räume kontrolliert hatte, bestätigte sich diese Befürchtung aber nicht.

Das Treppenhaus war demnach bereits komplett den Flammen zum Opfer gefallen. Die Holzbalkendecke im Erdgeschoß war auch schon durchgebrannt.

Das Nachbargebäude wurde von der Feuerwehr ebenfalls kontrolliert. Darin befanden sich demnach auch keine Personen.

Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Sonntagmorgen haben die Aufräumarbeiten begonnen.

