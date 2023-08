Das gewaltige Feuer und die riesige Rauchwolke auf der Schrottinsel im Duisburger Hafen am Donnerstag. Ein Filmteam durfte für die WDR-Serie „Feuer und Flamme“ besonders nah ran an das Einsatzgeschehen.

WDR-Doku „Feuer und Flamme“-Team durfte nah ran an Brand in Duisburg

Duisburg. Beim Schrottinsel-Brand war das Firmengelände für Journalisten tabu. Eine Ausnahme gab’s für „Feuer und Flamme“. Darf der WDR die Bilder zeigen?

Das werden spektakuläre Bilder von Rauchwolke und Schrottinsel: Die Feuerwehr Duisburg wird zurzeit von einem Team der Produktionsfirma „SEO Entertainment“ begleitet. Diese dreht für die WDR-Serie „Feuer und Flamme“ seit wenigen Wochen in Duisburg. Am Donnerstag durfte das Filmteam beim Großbrand im Hafen mit aufs Firmengelände – anders als alle anderen Kameraleute, Fotografen und Reporter.

Feuer und Flamme“ (WDR): Ausnahmegenehmigung der Stadt Duisburg

Der Grund ist eine Ausnahmegenehmigung der Stadt für die Produktionsfirma während der „Feuer und Flamme“-Dreharbeiten bis Ende September. Denn das Ziel und das Erfolgsgeheimnis der Doku-Serie: Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen bei der Arbeit der Retter ganz nah dabei sein.

Die Macher setzen bis zu 60 Kameras ein, auch hitzeresistente Helmkameras. Diese kamen beim Großeinsatz auf der Schrottinsel allerdings nicht zum Einsatz.

Ob der WDR die Filmaufnahmen vom Großbrand in einer „Feuer und Flamme“-Folge ausstrahlen darf, müsse die Firma TSR entscheiden, erklärte Feuerwehr-Chef Oliver Tittmann am Donnerstag am Rande des Einsatzes. Schließlich handele es sich um einen Einsatz auf einem Privatgrundstück.

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Feuer auf der Schrottinsel im Duisburger Hafen am Donnerstag 10. August 2023. Metallbrände sind schwer zu löschen. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf dem Recyclinghof von TSR Recycling brennen rund 100 Tonnen Altschrott. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Die Rauchentwicklung durch einen Brand in Duisburg Ruhrort kann man am Donnerstag 10.08.2023 sogar von Oberhausen Lirich aus sehen. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort 10.08.2023, Nordrhein-Westfalen, Duisburg: Eine riesige, vom Duisburger Hafen ausgehende Rauchsäule ist über der Autobahn zu sehen. Im Hafen ist am Donnerstag, 09.08.2023 ein Feuer auf einem Recyclinghof mit Altfahrzeugen ausgebrochen. Ungefähr 100 Tonnen Schrott stünden in Brand, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Foto: Christoph Reichwein / dpa

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf dem Recyclinghof von TSR Recycling in Duisburg brennen rund 100 Tonnen Altschrott. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf dem Recyclinghof von TSR Recycling in Duisburg brennen rund 100 Tonnen Altschrott. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf dem Recyclinghof von TSR Recycling in Duisburg brennen rund 100 Tonnen Altschrott. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Feuerwehr Duisburg filmte auch

Auch die Feuerwehr hat am Donnerstag auf der Schrottinsel gefilmt: „Wir hatten diesmal nur Kameras mit, die wir für den Einsatz brauchen. Eine Drohne zum Beispiel“, so Tittmann. Diese Bilder seien jedoch nicht zur Veröffentlichung bestimmt.

Seit Juni werden Duisburger Feuerwehrleute für das WDR-Erfolgsformat bei ihren Einsätzen mit Kameras begleitet. Die Macher erhoffen sich für die achte Staffel, neue Aspekte im Feuerwehr-Alltag zeigen zu können – so zum Beispiel die Hafenwache im größten Binnenhafen der Welt. Neben der Hafenwache wird in der ersten Duisburger Staffel die Feuerwache Hamborn im Fokus stehen.

Auch am Donnerstagmorgen rückte das Filmteam aus: So eine „Großschadenslage“ wie bei der Firma TSR Recycling ist auch für die Duisburger Wehr nicht alltäglich. Mit schwerem Gerät, Pumpen und viel Unterstützung von außerhalb bekämpften die Feuerwehrleute den Brand über Stunden. Auch ein Löschboot kam zum Einsatz und stellte etwa die Wasserversorgung sicher.

Seit Juni dreht die „Feuer und Flamme“-Crew in Duisburg. Neben der Hafenwache wird die Wache in Hamborn im Mittelpunkt stehen. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Das äußerst beliebte Format „Feuer und Flamme“ wird seit 2017 im WDR-Fernsehen ausgestrahlt.

wird seit im WDR-Fernsehen ausgestrahlt. Zwei Staffeln lang begleiteten Kamerateams zunächst die Feuerwehr Gelsenkirchen . Sie waren etwa bei Katzenrettungen und Wohnungsbränden dabei – zuletzt in Bochum .

. Sie waren etwa bei Katzenrettungen und Wohnungsbränden dabei – zuletzt in . Das Konzept der Macher: Der Zuschauer soll möglichst nah am Arbeitsalltag der echten Berufsfeuerwehrleute dran sein – Rauch, Hitze und große Gefühle inklusive.

der echten Berufsfeuerwehrleute dran sein – Rauch, Hitze und große Gefühle inklusive. Deshalb stattet die Produktionsfirma die Kräfte an den Drehtagen mit besonders hitzeresistenten Helmkameras aus. Darüber hinaus filmen bis zu 60 Spezialkameras die Retter.

