Seit Juni wird in Duisburg die beliebte WDR-Doku „Feuer und Flamme“ gedreht.

WDR-Doku „Feuer und Flamme“ in Duisburg: So laufen die Dreharbeiten

Duisburg. Das WDR-Erfolgsformat „Feuer und Flamme“ wird seit Anfang Juni in Duisburg gefilmt. So laufen die Dreharbeiten mit der Feuerwehr bisher.

Seit gut einem Monat wird in Duisburg nun schon für die bekannte WDR-Doku-Reihe „Feuer und Flamme“ gedreht. Die Produktionsleiterin blickt positiv auf den Start.

„Wir sind bisher mit den ersten Wochen in Duisburg sehr zufrieden, das Team der Feuerwehr Duisburg hat uns super und sehr herzlich aufgenommen, alles hat sich mittlerweile sehr gut eingespielt“, sagt Lina Krücken stellvertretend für das Team der Produktionsfirma SEO Entertainment, die das Erfolgsformat im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks dreht.

Wie geplant hat das Kamerateam bislang die Feuerwehrleute der Feuerwache 3 im Stadtteil Alt-Hamborn sowie die Einsatzkräfte der Hafenwache begleitet. Welche Einsätze dabei gefilmt wurden, bleibt traditionell ein Geheimnis.

„Feuer und Flamme“: So filmt das Produktionsteam in Duisburg

Klar ist, wie die zum Teil spektakulären Bilder eingefangen werden: Die Produktion hat die Retter mit Spezialkameras an Uniform und Helm ausgestattet. Kameras sind auch an den großen Löschfahrzeugen angebracht. Bis zu 60 Kameras sind an den Drehtagen mit dabei.

Auch an den großen Löschfahrzeugen sind Kameras angebracht. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Insgesamt 70 Tage filmt SEO Entertainment für die Staffel acht des Formats. Das Ziel dabei: Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen bei der Arbeit der Retter ganz nah dabei sein. Es ist das Erfolgsgeheimnis von „Feuer und Flamme“. Bis Ende September stehen auch noch ausgewählte Tage mit der Mannschaft des Rettungshubschraubers Christoph 9 auf dem Produktionsplan.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Kurz vor Beginn der Dreharbeiten hatte der WDR den überraschenden Wechsel der Doku-Reihe von Bochum nach Duisburg bestätigt (wir berichteten). Ausschlaggebend dafür waren nach übereinstimmenden Angaben, dass die Macher in Duisburg neue Aspekte der Feuerwehrarbeit zeigen können – unter anderem mit der Arbeit der Einsatzkräfte im weltweit größten Binnenhafen.

Duisburger Folgen werden 2024 gezeigt, Abschied aus Bochum noch 2023

Nach aufwendiger Postproduktion sollen die ersten Duisburger Folgen von „Feuer und Flamme“ im Frühjahr 2024 zu sehen sein. Wichtig für alle Fans: Zuvor zeigt der WDR ab Oktober 2023 noch die siebte Staffel, mit der sich die Feuerwehr Bochum verabschiedet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg