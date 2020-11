Duisburg. Ein 34-Jähriger steht in Duisburg vor Gericht. Er soll mit einem Bekannten drei Flaschen Wodka geleert und Feuer in dessen Wohnung gelegt haben.

Den Aufenthalt in der Wohnung eines Bekannten an der Bügelstraße soll ein 34 Jahre alter Meidericher zwischen dem 8. und 10. Februar 2019 vor allem dafür genutzt haben, viel Alkohol zu trinken und sinnlos erscheinende Straftaten zu begehen. Wegen fahrlässiger Brandstiftung, versuchter schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung steht er nun vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz.

Zunächst soll der 34-Jährige einen Topf auf dem Herd vergessen haben. Das soll dazu geführt haben, dass die Küche des Bekannten völlig mir Ruß beschlug und zeitweise nicht benutzbar war. Dann soll er versucht haben, eine Badezimmertür anzuzünden. Was aber nicht gelang. Die Türe und der Fußboden davor wurden nur beschädigt. Zuletzt soll er seine Wut an Sicherungskästen im Treppenhaus ausgelassen haben.

Angeklagter aus Duisburg gibt nur eine Attacke auf zwei Sicherungskästen zu

Der Angeklagte berichtet, mit dem Wohnungsinhaber habe ihn eine Zufallsbekanntschaft verbunden. „Erst haben wir in meiner Wohnung getrunken, dann sind wir zu ihm gegangen.“ Im Laufe nur eines Tages seien mehrere Flaschen Wodka geleert worden. „Aber ich habe da nichts angezündet. Und ich habe auch nicht gekocht.“ Sicherungskästen? „Kann sein, dass ich die kaputt gemacht habe.“ Er wisse nicht mehr, wie die Kästen aussahen. „Ich war voll betrunken.“

Nachbarn riefen die Polizei. Ist ja auch nicht schön, wenn mitten in der Übertragung eines Rennens der Formel 1 der Strom ausfällt. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Gastgeber offenbar schon mit unbekanntem Ziel verzogen. Die Polizei traf den Angeklagten mit einem Brotmesser in der Hand auf der Straße an. „Ich hatte keins Zuhause“, so die originelle Begründung des Angeklagten.

Der wichtigste Zeuge fehlte vor Gericht

Ein Polizist hatte den Eindruck, dass der Angeklagte deutlich unter Alkohol oder Drogen gestanden habe. Die Wohnung sei ein einziges Chaos gewesen. „Aber die Rußspuren in der Küche waren schon älter“, so der Beamte. Nach einem frischen Brand habe es nur an der Badezimmertür gerochen.

Der wichtigste Zeuge, nämlich der zigfach auch wegen Brandstiftung vorbestrafte Inhaber der Wohnung, blieb der Verhandlung unentschuldigt fern. Das Gericht hofft, dass er bis zu einem Fortsetzungstermin am 25. November ausfindig gemacht werden kann.