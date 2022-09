Am Freitagnachmittag rückte die Duisburger Feuerwehr nach Alt-Hamborn aus.

Wohnungsbrand Feuer in Wohnung: Bewohner retten sich, Kaninchen tot

Duisburg. Ein Feuer ist in einer Dachgeschosswohnung in Duisburg ausgebrochen. Die Bewohner retteten sich ins Freie, ihre Haustiere überlebten nicht.

In einer Dachgeschosswohnung in Alt-Hamborn ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.

Anwohner alarmierten gegen 14.50 Uhr die Duisburger Feuerwehr. Die Einsatzkräfte rückten daraufhin zur Beecker Straße aus. Als sie vor Ort eintrafen, standen teile der Wohnung bereits in Vollbrand.

Die Bewohner, darunter auch zwei Kinder, hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits selbstständig ins Freie gerettet. Ein Notarzt untersuchte sie vorsorglich. Kräfte der Feuerwehr bekämpften parallel dazu das Feuer, konnten eine Ausbreitung auf den Dachstuhl verhindern.

Feuer in Duisburg: Zwei Kaninchen gestorben

Aber: Zwei Kaninchen, die sich ebenfalls in der Dachgeschosswohnung befanden, überlebten das Feuer nicht.

