Brand Feuer in Rumeln-Kaldenhausen: Polizei sucht Täter

Duisburg. Unbekannte haben im Duisburger Westen einen Altpapiercontainer angezündet. Die Kriminalpolizei sucht nach den Tätern und Zeugen.

Unbekannte haben am Mittwochabend in Rumeln-Kaldenhausen einen Altpapiercontainer in Brand gesetzt.

Die Freiwillige Feuerwehr musste gegen 21 Uhr an die Straße Am Borgschenweg ausrücken und das Feuer löschen.

Container brennt in Duisburg nieder: Polizei nimmt Hinweise entgegen

Der Container brannte nahezu vollständig ab. Die Flammen beschädigten außerdem drei Mülltonnen, die in der Nähe standen.

Die Polizei sucht nun nach den Tätern. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0203 280 0 entgegen.