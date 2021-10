Feuer in Pferdestall gelegt: Polizei fasst Serientäter

Duisburg. Die Polizei hat in Duisburg zwei junge Serientäter geschnappt. Sie sollen unter anderem einen Brand in einem Pferdestall gelegt haben.

Nach dem Brand in einem Pferdestall im Duisburger Stadtteil Rumeln-Kaldenhausen im Juli (wir berichteten) hat die Polizei die mutmaßlichen Täter gefasst. Der 17-Jährige und der 18-Jährige sollen noch für weitere Einbrüche verantwortlich sein.

Bei der Brandstiftung im Westen Duisburgs hatte ein Passant schnell reagiert, die Feuerwehr alarmiert und so wohl das Leben der Tiere in dem Stall gerettet. Im Anschluss ermittelte die Kriminalpolizei akribisch: Nach gemeinsamen Angaben der Polizei und Staatsanwaltschaft Duisburg sichteten Beamte unter anderem Videoaufzeichnungen und befragten Zeugen.

Einbruch in Duisburg: Kamera filmte Täter

So konnten sie den Tathergang rekonstruieren: In der Julinacht stahl das Duo zunächst Fahrzeugpapiere, eine Geldbörse und ein paar Geldmünzen aus geparkten Autos in Rumeln. Anschließend verschafften sich die beiden jungen Männer gewaltsam Zutritt zu der Scheune. Weil sie dort keine Beute machen konnten, verteilten sie Heuballen im Gang und zündeten diese an. Dabei wurden sie von Überwachungskameras gefilmt.

[Stadtteil-Check für Duisburg: alle Artikel und Stadtteil-Zeugnisse im Überblick]

Zeugen identifizierten die Männer dann anhand der Bilder aus der Tatnacht. Etwa einen Monat danach erwischten Streifenpolizisten die Jugendlichen auf frischer Tat, als sie in ein Geschäft für Autoteile einbrechen wollten. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl wegen besonders schweren Diebstahls, der 17-Jährige und der 18-Jährige sitzen seitdem in Untersuchungshaft.

Anhaltspunkte für weitere Taten in Krefeld und Norddeich

Im Laufe der Ermittlungen gab es immer mehr Anhaltspunkte dafür, dass wohl noch weitere Einbrüche auf das Konto der Serientäter gingen: So soll einer der von ihnen Ende Juli im Rahmen eines Ferienlagers in eine Grundschule in Norddeich eingestiegen sein. Dort erbeutete er eine EC-Karte, hob mit dieser 200 Euro ab, auch hier filmte ihn dabei eine Überwachungskamera.

Wochenlang wurden bei der Duisburger Kripo Videomaterial gesichtet und Zeugen befragt. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Gleich zweimal soll der junge Mann zudem in das Gebäude eines Bauunternehmers auf der Duisburger Straße in Krefeld eingebrochen sein und Fahrzeugschlüssel gestohlen haben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg