In der Wohnung im zweiten Stock brach am Dienstagvormittag ein Feuer aus.

Wohnungsbrand Feuer in Mehrfamilienhaus in Duisburg – zwei Verletzte

Duisburg In einer Wohnung in Duisburger ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses erlitt eine Rauchgasvergiftung.

In einem Mehrfamilienhaus an der Markgrafenstraße in Duisburg-Obermarxloh ist am Dienstvormittag ein Feuer ausgebrochen. Ein Anrufer meldete gegen 12 Uhr den Brand in einer Wohnung im zweiten Stock.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschzügen aus. Bei deren Eintreffen befand die Wohnung sich bereits im Vollbrand. Mit drei C-Rohren brachten die Einsatzkräfte die Flammen unter Kontrolle.

Ein Bewohner des Hauses musste mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus werden. Eine Person versorgten Retter vor Ort.

