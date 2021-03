Feuer in Homberg und Hochfeld: Polizei Duisburg sucht Zeugen

Duisburg. Die Polizei Duisburg vermutet nach Feuern in Homberg und Hochfeld am Wochenende Brandstiftung. Die Ermittler der Kripo suchen Zeugen.

Die Polizei Duisburg ermittelt nach Bränden in Homberg und Hochfeld am Wochenende.

In der Nacht zum Sonntag brannten gegen 2 Uhr an der Knappenstraße im Duisburger Westen drei Müllcontainer. Die Feuerwehr rückte aus, konnte den Brand löschen. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein geparkter Mercedes beschädigt. Ein Zeuge sagte gegenüber der Polizei bereits aus, dass er drei Jugendliche in der Nähe des Brandortes beobachtet habe.

Papierstapel in Duisburg-Hochfeld angezündet

Am Sonntagabend um 19.10 Uhr meldeten Augenzeugen ein Feuer im Bereich eines Kellerabgangs an einem leerstehenden Haus an der Wörthstraße in Hochfeld. Unbekannte hatten dort offenbar einen Papierstapel angezündet. Die Flammen hinterließen Schäden an der Kellertür des Hauses.

In beiden Fällen sucht die Polizei weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter der 0203 280 0 entgegen.