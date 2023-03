Feuer in Hochfeld: Menschen aus brennendem Haus gerettet

Per Drehleiter rettete die Feuerwehr vier Hausbewohner in Duisburg-Hochfeld. (Archivbild)

Duisburg. In einem Haus in Duisburg-Hochfeld ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Flammen schlugen aus einem Fenster. Vier Menschen wurden gerettet.

In einem Wohn- und Geschäftshaus an der Heerstraße in Hochfeld ist am Dienstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Gegen 13 Uhr schlugen gleich mehrere Anrufer bei der Duisburger Feuerwehr Alarm.

Zwei Einheiten der Berufsfeuerwehr, die Einheit „Stadtmitte“ der Freiwilligen Feuerwehr sowie drei Rettungswagen und zwei Notärzte rückten zum Brandort an der belebten Straße aus. Dort schlugen Flammen aus einem Fenster im dritten Stock, dunkler Rauch stieg in den Himmel.

Für Löscharbeiten: Heerstraße in Hochfeld war gesperrt

Die Retter brachten drei Personen aus dem Dachgeschoss über das Treppenhaus in Sicherheit. Ein Hausbewohner aus dem brennenden dritten Obergeschoss retten sie per Drehleiter. Der Rettungsdienst untersuchte anschließend die Geretteten. Drei der vier Personen wurden danach ins Krankenhaus gebracht.

Die Heerstraße wurde für die Rettungs- und Löscharbeiten zwischenzeitlich gesperrt.

