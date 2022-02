Feuerwehreinsatz Feuer in Haus in Wanheimerort – brisante Berichte vor Brand

Duisburg. In Duisburg-Wanheimerort hat es in der Nacht zu Sonntag in einem mehrstöckigen Haus gebrannt. Zuvor machten Anwohner brisante Beobachtungen.

Ein Feuerwehreinsatz hat am späten Samstagabend für Aufregung in Duisburg-Wanheimerort gesorgt. Die Feuerwehr bestätigte, dass die Einsatzkräfte gegen Mitternacht zu einem Brand an der Fischerstraße ausgerückt waren.

An der Einkaufstraße brannte es in einem mehrstöckigen Haus. Details dazu gab die Feuerwehr am Sonntag nicht bekannt. Brisant: Mehrere Augenzeugen hatten zuvor von Personen berichtet, die angezündete Zeitungen in Hausflure warfen.

Ob das Feuer in Hausnummer 99 allerdings tatsächlich durch eine brennende Zeitung ausgelöst wurde, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

