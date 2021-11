Die Feuerwehr Duisburg war am Samstag in Alt-Hamborn im Einsatz.

Brand Feuer in Duisburger Wohnung: Retter suchten nach Kindern

Duisburg. Die Feuerwehr Duisburg ist am Samstagmorgen zu einem Wohnungsbrand nach Alt-Hamborn ausgerückt. Es gab auch Hinweise auf Kinder in den Räumen.

Die Feuerwehr Duisburg ist am Samstagmorgen zu einem Wohnungsbrand nach Alt-Hamborn ausgerückt.

Ein Anrufer meldete um 8.20 Uhr eine Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus an der Straße An der Abtei. Er berichtete auch, dass sich Kinder in der Wohnung befinden würden.

Personensuche in Duisburger Brandhaus: Retter geben Entwarnung

Einsatzkräfte gingen deshalb vor Ort direkt mit Atemschutz ausgerüstet in die Wohnung im zweiten Obergeschoss, konnte jedoch schnell Entwarnung geben: Kinder befanden sich nicht in den Räumen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Anschließend begannen die Löscharbeiten. Da der Brand sich nach Angaben des Lagedienstes nur auf einen Raum beschränkte war er schnell gelöscht.

Vor Ort waren 40 Kräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz, hinzu kamen sechs Mitarbeiter des Rettungsdienstes.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg