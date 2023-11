Brand Feuer in Duisburger Tiefgarage: Zwei Autos stehen in Flammen

Duisburg. Die Feuerwehr Duisburg ist zu einem Brand in einer Tiefgarage ausgerückt. Bei der Erkundung stießen die Einsatzkräfte auf zwei brennende Autos.

In einer Tiefgarage in Duisburg-Neudorf sind am Dienstagvormittag zwei Autos in Brand geraten.

Gegen 11 Uhr wurde die Feuerwehr durch die automatische Brandmeldeanlage der Tiefgarage am Friedrich-Albert-Lange-Berufskolleg alarmiert.

20 Einsatzkräfte rückten mit sechs Fahrzeugen aus. Bei ihrem Eintreffen konnten sie bereits eine starke Rauchentwicklung erkennen. Bei der Erkundung stießen die Feuerwehrleute dann auf die beiden Autos, die komplett in Flammen standen.

Feuer in Duisburger Tiefgarage: Ermittlungen zur Brandursache

„Die Einsatzkräfte begannen umgehend mit der Brandbekämpfung und brachten das Feuer schnell unter Kontrolle“, heißt es in einer Mitteilung. Gegen 12 Uhr war der Einsatz vor Ort beendet. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache.

