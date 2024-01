Feuer in Duisburger Schultoilette: Auch die Papierspender steckten die Täter in Brand. (Archivbild)

Brand Feuer in Duisburger Schultoilette – Fahndung nach Teenagern

Duisburg In der Toilette einer Duisburger Grundschule ist ein Feuer gelegt worden. Mehrere Zeugen beobachten drei Jugendliche bei der Flucht.

Unbekannte haben in einer Toilette der Grundschule Am Lutherpark im Duisburger Westen einen Brand gelegt. Ein Spaziergänger bemerkte am Donnerstagnachmittag gegen 17.10 Uhr Rauch und alarmierte die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte löschten den Brand. Die Täter hatten einen Handtuchspender und einen Mülleimer in Flammen gesteckt. Durch die Hitze platzten Fliesen von den Wänden, auch Fenster wurden beschädigt. Verletzt wurde allerdings niemand.

Brand in Duisburger Schultoilette – Polizei fahndet

Die Polizei sucht nun nach den Brandstiftern. Mehrere Zeugen beobachteten drei Jugendliche, die über einen Zaun in den Park kletterten und anschließend in Richtung Margarethenstraße flüchteten. Sie sollen laut Beschreibung 13 bis 15 Jahre alt und 1,50 bis 1,70 Meter groß sein.

Alle sind schlank und waren dunkel gekleidet. Zwei der Jugendlichen trugen schwarze Steppjacken, einer von ihnen hat hellblonde Haare. Der dritte Teenager hat schwarze Haare und hatte zum Tatzeitpunkt eine blaue Kappe, eine blaue Hose sowie eine grüne Trainingsjacke mit weißen/silbernen Streifen an.

Hinweise zu den Verdächtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter 0203 280 0 entgegen.

