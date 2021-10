Duisburg. Die Feuerwehr kämpft am Dienstag in Duisburg-Beeck gegen einen Brand in einem Wohnhaus. Vier Menschen müssen in Sicherheit gebracht werden.

Die Feuerwehr Duisburg kämpft am Dienstagvormittag in Beeck gegen ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Lierheggenstraße.

60 Einsatzkräfte sind vor Ort. Nach ersten Informationen dieser Redaktion müssen vier Menschen aus dem dreistöckigen Altbau-Gebäude gerettet werden.

Die Rettungskräfte melden eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus des Wohnhauses.

Wir berichten weiter.

