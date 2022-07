Die Feuerwehr rückte am Dienstag nach Duisburg-Meiderich aus.

Wohnungsbrand Feuer in Duisburg: Menschen aus dem dritten Stock gerettet

Duisburg. Die Feuerwehr hat bei einem Wohnungsbrand in Duisburg-Untermeiderich zwei Menschen aus dem dritten Stock eines Wohnhauses gerettet.

Die Feuerwehr Duisburg ist am Dienstagmittag zu einem Wohnungsbrand nach Untermeiderich ausgerückt.

Gegen 13.10 Uhr meldeten Anwohner das Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Horststraße. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, drang bereits Rauch aus einer Wohnung in der zweiten Etage. Der Bewohner hatte sich bereits eigenständig aus der Brandwohnung ins Freie gerettet.

Zwei Personen mussten die Retter allerdings aus dem dritten Stock befreien und sie in Sicherheit bringen.

Nach Brand: Wohnung in Duisburg-Meiderich unbewohnbar

Parallel zu den Rettungsmaßnahmen löschte die Feuerwehr den Brand. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

45 Rettungskräfte waren an dem Einsatz an der Horststraße beteiligt.

