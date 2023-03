Die Feuerwehr ist am Samstag zu einem Kellerbrand nach Ruhrort ausgerückt.

Brand Feuer in Duisburg - dichter Rauch bei Kellerbrand

Duisburg. In dem Keller eines Hauses in Duisburg-Ruhrort ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Hausbewohner blieben unverletzt.

Im Keller eines Wohngebäudes in Duisburg-Ruhrort ist am Samstagabend gegen 20 Uhr ein Brand entstanden. Als die Feuerwehr eintraf, hatten alle Bewohner des Hauses an der Fabrikstraße bereits das Gebäude verlassen. Aus dem Kellerlichtschacht kam dichter Rauch, und Flammenschein war zu sehen.

Nach kurzer Zeit konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen. Die Löschmaßnahmen der rund 60 Einsatzkräfte sollten noch am Abend abgeschlossen werden. Für diese Zeit wurde die Fabrikstraße für den Verkehr gesperrt - davon betroffen war auch eine Straßenbahnlinie. (red)

