Feuerwehr Feuer in Duisburg: Dachstuhl brennt in der Eisenbahnsiedlung

Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Duisburg ist am Montagmorgen in Brand geraten. Drei Löschzüge der Feuerwehr sind aktuell an der Straße Zur Wolfskuhl in der Wedauer Eisenbahnsiedlung noch immer im Einsatz, teilt die Stadtverwaltung auf Nachfrage der Redaktion mit.

Bei dem Brand ist ein Bewohner des Hauses verletzt gerettet worden, berichtet ein Sprecher der Stadt. Bei der Person bestehe der Verdacht auf eine Rauchvergiftung, sie wird vor Ort behandelt. Zur Brandursache hat die Stadtverwaltung noch keine Angaben gemacht.

