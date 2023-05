Feuer in Duisburg: Brennende Waschmaschine im Keller

Duisburg. Auf der Moerser Straße in Duisburg sorgte am Samstagvormittag eine brennende Waschmaschine in einem Keller für einen Großeinsatz der Feuerwehr.

In einem Keller in Homberg auf der Moerser Straße in Duisburg hat es am Samstagvormittag gebrannt. Es gab keine Verletzten.

Kurz vor 11 Uhr begann die Feuerwehr laut eigenem Bericht den Brand zu bekämpfen. Es stellte sich heraus, dass niemand mehr im Gebäude war und im Keller eine Waschmaschine brannte. Um das Haus zu entrauchen, setzten die Feuerwehrleute einen sogenannten Hochleistungslüfter ein. Auch die Stadtwerke wurden hinzugezogen, da durch den Brand eine Gastherme Schaden genommen hatte.

Insgesamt waren über 50 Kräfte im Einsatz. Nach etwas mehr als einer Stunde übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle der Polizei. (Red.)

