Brand Feuer in Duisburg-Beeck: Hausbewohner in Uni-Klinik gebracht

Duisburg. In einem Mehrfamilienhaus in Duisburg-Beeck ist ein Feuer ausgebrochen. Der Bewohner der Brandwohnung wurde schwer verletzt gerettet.

In einem Mehrfamilienhaus in Duisburg-Beeck ist am Dienstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Gegen 10 Uhr alarmierten Anwohner die Feuerwehr wegen des Brandes an der Neanderstraße.

Die Einsatzkräfte rückten aus und stellten vor Ort fest, dass sich die Wohnung im Erdgeschoss im Vollbrand befand. Eine Familie, zwei Erwachsene und ein Kind, konnte sich selbstständig ins Freie retten. Ein weiterer Bewohner rettete eine Person aus der Brandwohnung. Sie erlitt nach erster Einschätzung eine Rauchgasvergiftung und musste in die Uni-Klinik nach Düsseldorf gebracht werden.

Feuer in Duisburg-Beeck: Polizei ermittelt zur Brandursache

Mehrere Trupps bekämpften den Brand im Erdgeschoss und verhinderten, dass sich die Flammen auf weitere Wohnungen ausbreiteten. Gegen 11.30 Uhr war der Einsatz beendet. Die Wohnung im Erdgeschoss ist vorerst unbewohnbar. Insgesamt waren 48 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes an der Neanderstraße im Einsatz.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

