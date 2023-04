Feuer in alter Wäscherei: Dichter Rauch zieht über die A59

Einsatz für die Duisburger Feuerwehr: In Untermeiderich ist in einer alten Wäscherei ein Feuer ausgebrochen.

Duisburg. In einer alten Wäscherei in Duisburg-Untermeiderich hat es am Donnerstag gebrannt. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Feuer in Duisburg-Untermeiderich: An der Ecke Vohwinkelstraße/Gartsträucherstraße ist am Donnerstagabend ein Feuer in der alten Wäscherei ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von 60 Kräften im Einsatz und kämpfte gegen die Flammen. Menschen waren nicht in Gefahr. Lesen Sie auch: Was zur gezielten Attacke im John Reed jetzt bekannt ist

Feuer in alter Wäscherei: „Rauchentwicklung war gewaltig“

Im Erd- und Untergeschoss sei – so die Einsatzleitung der Feuerwehr – „Unrat“ in Brand geraten. Dicke Rauchschwaden zogen am Abend über die A 59 hinweg. „Die Rauchentwicklung war gewaltig, aber die Autobahn musste deswegen nicht gesperrt werden“, berichtete der Einsatzleiter. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Die Duisburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (mal) Auch interessant: Wapo Duisburg: So viel Duisburg steckt in der ARD-Serie

