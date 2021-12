Der Bereich rund um die Anne-Frank-Schule in Duisburg-Röttgersbach hat sich bereits in den vergangenen Monaten zu einem Angstraum entwickelt, berichten die Nachbarn.

Feuerwehr Feuer in alter Anne-Frank-Schule Duisburg-Röttgersbach

Duisburg. In der leerstehenden Anne-Frank-Schule in Duisburg-Röttgersbach hat es am Mittwochabend gebrannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Mittwochabend hat es in der leerstehenden Anne-Frank-Schule an der Oberen Holtenerstraße im Stadtteil Röttgersbach gebrannt. Gegen 21.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte eingetroffen waren, war bereits eine massive Rauchentwicklung feststellbar. Die Einheiten sind sofort mit mehreren Trupps unter Atemschutz zur Personensuche und zur Brandbekämpfung ins Gebäude vor gegangen. Personen befanden sich keine im Gebäude.

Bereits in den vergangenen Monaten hat das verwaiste Schulgebäude für Schlagzeilen gesorgt. Nachbarn berichteten, dass sich dort die Drogenszene treffe und auch Prostituierte mit ihren Freiern dort verkehren. Ein Bauzaun hielt die Personen nicht ab. Nun hat es gebrannt.

65 Rettungskräfte waren am Mittwochabend in Duisburg-Röttgersbach im Einsatz

Die Schule soll komplett abgerissen werden und auf dem Gelände eine neue Gesamtschule entstehen. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Der Bereich rund um die Einsatzstelle wurde Die Einsatzstelle wurde voll gesperrt. An dem Einsatz waren 65 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes beteiligt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ermittelt nun die Polizei.

Künftig soll auf dem Gelände der Anne-Frank-Schule eine neue Gesamtschule für knapp 1300 Kinder und Jugendliche entstehen und das verlassene Gelände beleben. Hatte die Stadt ursprünglich vorgesehen, Teile des Gebäudebestands zu sanieren, steht mittlerweile fest: Die Anne-Frank-Schule wird restlos abgerissen. „Die Schule ist in einem desolaten Zustand“, sagte Thomas Krützberg als Vorsitzender der SD jüngst. „So ein Ding zu sanieren, macht überhaupt keinen Sinn“.

