Feuer: Heuballen brennen in Duisburg – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht auf Freitag, 21. Juli, haben Unbekannte in Duisburg-Serm zwei Heuballen angezündet. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei sucht Zeugen.

Feuer: Heuballen brennen nahe Reiterhof in Duisburg-Serm

Um 2.40 Uhr brannten zwei Heuballen im Bereich Bockumer Straße / An der Bastei. Laut Polizei wurden die Ballen wahrscheinlich vom Feld auf den daneben liegenden Feldweg gerollt und dort in Brand gesteckt. In unmittelbarer Nähe befindet sich ein Reiterhof, auf dem 90 Pferde leben.

Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

