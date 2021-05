40 Kräfte waren in Duisburg-Obermeidereich im Einsatz.

Löscharbeiten Feuer bricht in Einfamilienhaus in Duisburg-Meiderich aus

Duisburg. Ein Feuer ist am Samstagabend in einem Einfamilienhaus in Duisburg-Meiderich ausgebrochen. Die Bewohner konnten sich ins Freie retten.

In einem Einfamilienhaus in Duisburg-Obermeiderich ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen.

Der Notruf erreichte die Feuerwehr gegen 19 Uhr, die Einsatzkräfte rückten sofort aus. Vor Ort stellten sie fest, dass sich Flammen über Teile der ersten Etage und den Dachstuhl ausgebreitet hatten.

Feuer in Duisburg-Obermeiderich: Ursache noch unklar

Die Bewohner hatten sich selber ins Freie retten können. Drei Personen wurden nach Feuerwehrwehrangaben sicherheitshalber von einem Notarzt untersucht.

Die Feuerwehr Oberhausen unterstützte die Duisburger Kollegen bei den Löscharbeiten nahe der Stadtgrenze. 40 Kräfte waren am Samstagabend im Einsatz.

Warum das Feuer in dem Wohnhaus ausbrach, ist noch unklar

