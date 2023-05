Feuer im Stadtwerketurm: Fünf Arbeiter von Dach gerettet

Duisburg. Im Duisburger Stadtwerketurm ist am Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete fünf Arbeiter aus großer Höhe. Die Details.

Im Duisburger Stadtwerketurm ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr und die Polizei erreichten um 8.47 Uhr die ersten Notrufe.

Kurz zuvor war der Brand bei Arbeiten zum Rückbau des alten Heizkraftwerkes in 66 Meter Höhe entstanden. Da der Rauch dort nur schlecht abziehen konnte, entschieden sich die Arbeiter nach Angaben der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (DVV) dazu, sich auf die 70-Meter-Ebene des Turms zurückzuziehen – also auf das Dach des Stahlbetonsockels. Mit Rettungshauben brachten Einsatzkräfte sie später in Sicherheit. Ein fünfter Stadtwerke-Mitarbeiter wurde von einem angrenzenden Dach durch das Treppenhaus des Turms sicher nach unten begleitet.

Einen der Männer fuhren Sanitäter zur Untersuchung in eine Klinik, da der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestand.

Feuer im Duisburger Stadtwerketurm: Löscharbeiten sind anspruchsvoll

Nach gut einer Stunde hatte die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle gebracht. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da der Schwelbrand in großer Höhe ausbrach, das Löschwerkzeug dorthin gebracht werden muss. Mit Handlöschgeräten kämpfen die Einsatzkräfte gegen die Flammen, bis der Brand um 10.30 Uhr endgültig gelöscht war.

Fünf Personen retteten sich zunächst auf ein anliegendes Flachdach. Foto: Justin Brosch

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Rund 60 Kräfte waren auf dem Gelände der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft an der Bungertstraße im Einsatz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg