Feuer auf Dach von Total-Tankstelle in Duisburg-Meiderich

Duisburg. Aktuell brennt es laut Feuerwehr auf einem Dach einer Total-Tankstelle an der Bürgermeister-Pütz-Straße in Meiderich. Was wir bisher wissen.

Aktuell brennt es auf einem Dach der Total-Tankstelle an der Bürgermeister-Pütz-Straße in Meiderich. Dies teilte die Feuerwehr in Duisburg auf Nachfrage der Redaktion am Donnerstagabend mit. Die Tankstelle sei geräumt, von Verletzten nichts bekannt.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Details zum Brand und zu der Ursache gibt es noch nicht. Weitere Informationen folgen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg