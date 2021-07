Containerbrand Feuer an den „Weißen Riesen“: Kripo ermittelt in Duisburg

Duisburg. Ein Papiercontainer hat am frühen Mittwochmorgen an den „Weißen Riesen“ in Duisburg gebrannt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Anwohner hatte gegen 4 Uhr das Feuer an der Ecke Husemannstraße/Knappenstraße bemerkt und den Notruf gewählt.

Die Feuerwehr löschte den Brand, durch den ein weiterer Container und ein Metallzaun in beschädigt wurden.

Feuer in Duisburg-Hochheide: Polizei nimmt Hinweise entgegen

Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter 0203 280 0 entgegen.

