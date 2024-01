Festnahmen: Jugendliche bedrohen Trio mit Schreckschusswaffe

Duisburg Drei Jugendliche haben nachts im Duisburger Dellviertel ein Trio mit einer Schreckschusspistole bedroht. Die Polizei konnte die Täter stellen.

Drei Jugendliche haben in der Nacht zu Samstag im Duisburger Dellviertel ein Trio mit einer Schreckschusspistole bedroht.

Gegen 2.40 Uhr sprachen die jungen Täter einen 18-Jährigen und zwei junge Frauen (17 und 18 Jahre alt) an der Straße Papendelle an und forderten sie auf, ihre Smartphones herauszurücken. Doch dazu kam es nicht. Einer der Räuber feuerte plötzlich mit der Schreckschusswaffe einen Schuss in die Luft, anschließend flüchteten die Täter.

Überfall in Duisburg: Drei Tatverdächtige festgenommen

Alarmierte Polizisten entdeckten dann auch am Tatort eine Patronenhülse. Die Schreckschusspistole entdeckten sie in direkter Nähe. Die Einsatzkräfte starteten umgehend eine Fahndung nach dem Trio – mit Erfolg. Die 15 bis 17 Jahre alten Jugendlichen konnten gestellt werden.

Sie müssen sich jetzt mit einem Strafverfahren auseinandersetzen. Außerdem wurden die Erziehungsberechtigten informiert.

