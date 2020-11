Duisburg/Düsseldorf. Die Polizei hat am Düsseldorfer Flughafen einen 43-Jährigen festgenommen. Er soll an einer Massenschlägerei in Duisburg beteiligt gewesen sein.

Die Bundespolizei hat am Montagabend am Düsseldorfer Flughafen einen 43-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags vor. Er soll am 3. Juni 2017 vor einem Kiosk in Duisburg-Marxloh mit fünf weiteren Personen unter anderem auf einen Mann eingeschlagen und eingetreten haben, der zu diesem Zeitpunkt bereits am Boden lag.

Gegen drei Beteiligte der Tat hat das Landgericht im Juni 2020 Urteile gesprochen. Sie wurden allerdings nicht wegen versuchten Totschlags, sondern wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Die Angreifer seien nach Aussage der Staatsanwaltschaft aus einem „nichtigen Anlass“ auf einen „wehrlosen Menschen“ losgegangen. Offenbar ging es bei dem Streit darum, wer die Getränkerechnung in dem Kiosk bezahlen sollte.

43-Jähriger fällt am Düsseldorfer Flughafen auf

Nach der Auseinandersetzung an dem Juniabend befand sich der 43-Jährige – genau wie zwei weitere Männer – auf der Flucht.

Der Bulgare fiel nun bei einer Stichpunktkontrolle eines Fluges aus Rom auf. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hatte bereits im November 2019 gegen ihn Untersuchungshaft gegen den Mann beantragt. Diese wurde nach den Erkenntnissen aus dem Prozess nun jedoch fallen gelassen.