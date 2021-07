Die Einsatzkräfte nahmen den 29-Jährigen in Duisburg-Wedau fest (Symbolbild).

Festnahme Festnahme: Mann (29) wollte Geldautomaten in Wedau sprengen

Duisburg. Die Polizei Duisburg hat einen 29-Jährigen festgenommen, der einen Geldautomaten in Duisburg-Wedau sprengen wollte. Sein Komplize flüchtete.

Die Polizei Duisburg hat am frühen Freitagmorgen einen 29-Jährigen beim Versuch einen Geldautomaten in Wedau zu sprengen gestellt. Sein Komplize konnte fliehen.

Die Einsatzkräfte beobachteten um 3.55 Uhr zunächst, wie der Mann durch ein Fenster in die Filiale der Sparda-Bank am Wedauer Markt einstieg. In den Räumen des Geldinstituts nahmen sie ihn dann fest.

Versuchte Automatensprengung in Duisburg-Wedau: 29-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Ein zweiter Verdächtiger flüchtete zu Fuß vom Tatort. Direkt vor der Bank stellten die Polizisten einen gestohlenen Opel Astra sicher, der nach bisherigen Erkenntnissen vom 29-Jährigen gefahren wurde.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Kripo nahm vor Ort Spuren und sucht weite nach dem zweiten Tatverdächtigen. Der 29-Jährige wird am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg