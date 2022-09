Festnahme in Duisburg: Kofferdieb im ICE 125 erwischt

Duisburg/Oberhausen. Ein Kofferdieb ist im ICE 125 von Oberhausen nach Duisburg aufgefallen. Der Mann wurde festgenommen – und ist der Polizei bereits bekannt.

Zivilfahnder der Bundespolizei haben im ICE 125 auf der Fahrt von Oberhausen nach Duisburg einen Kofferdieb auf frischer Tat ertappt.

Der 57-Jährige war am Mittwochnachmittag am Oberhausener Hauptbahnhof nur einem schwarzen Rucksack in den Intercity-Express gestiegen. Wenige Minuten später stiegt der Mann am Duisburger Hauptbahnhof aus – mit seinem schwarzen Rucksack und einem hellblauen Koffertrolley.

Die Einsatzkräfte sprachen den Dieb an, als auch schon die Eigentümerin des Koffers hinterhergelaufen kam und von dem Diebstahl berichtete.

Bundespolizisten nehmen 57-Jährigen im Duisburger Hauptbahnhof fest

Die Bundespolizisten gaben ihr den Koffertrolley zurück und nahmen nahmen den 57-Jährigen fest. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann bereits ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung vorlag. Da er eine Geldstrafe von 600 Euro nicht bezahlen konnte, muss er nun für 59 Tage in Haft.

[Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo + Duisburg-Newsletter gratis abonnieren]

Nach weiteren Ermittlungen konnte die Bundespolizei dem Mann noch zwei weitere Diebstähle zuordnen.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg