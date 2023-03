Festjahr: 50 Jahre Werkstatt für Menschen mit Behinderung

Duisburg. Die Duisburger Werkstatt feiert ihr 50-jähriges Jubiläum mit lauten Partys, leisen Treffen, offiziellen Begegnungen und überraschenden Aktionen.

Ihr 50-jähriges Bestehen feiert die Duisburger Werkstatt, ehemals Werkstatt für Menschen mit Behinderung, fast ein ganzes Jahr lang.

Dabei wird vor allem auf Partys gesetzt, die Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringen sollen. Jeder Standort feiert im Mai oder Juni seine eigene Geburtstagsparty. Zusätzlich wird es für die Hauptamtlichen Mitarbeiter eine eigene Fete geben, bei der sie ohne Verantwortung für andere feiern können, sagt Geschäftsführer Alexander Schmanke.

„Wir haben den Werkstattrat in die Planungen mit einbezogen.“ So kommt es, dass es neben den Partyzelten auch ruhigere Angebote ohne Tanz und Musik geben wird, um allen Menschen eine Teilnahme zu ermöglichen. Damit auch die Kantinen-Mitarbeiter frei haben und sich nicht selbst bekochen müssen, wurden Food Trucks gebucht.

Die offizielle Jubiläumsveranstaltung wird am 2. Juni in der Schauinsland-Arena gefeiert. Quiz-Experte Sebastian Jacoby moderiert das Event.

Viele Aktionen zum 50. Jubiläum der Duisburger Werkstatt

In den kommenden Monaten gibt es weitere Aktionen, die die Zahl 50 zum Thema machen und denen man in Duisburg begegnen kann: Zu Ostern werden 50 Eier verteilt, an Weihnachten 50 Tannenbäume, außerdem gibt es eine limitierte T-Shirt-Edition, einen Staffel-Lauf und ein Quiz.

Weitere Infos: https://www.duisburger-werkstatt.de/

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg