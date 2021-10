Festival „Queer Life Duisburg“ läuft wegen Corona „light“

Die Regenbogenflagge wehte auch 2021 am Christopher Street Day am Duisburger Rathaus. Jetzt wird das 33. Festival „Queer Life Duisburg“ gefeiert.

Duisburg. Das 33. Festival „Queer Life Duisburg“ läuft wieder in konzentrierter Form. Es gibt 13 Veranstaltungen, unter anderem ein Filmprogramm.

Auf 13 Veranstaltungen konzentriert, bietet das „Queer Life Duisburg“-Festival vom 31. Oktober bis 30. November wie im Vorjahr eine Corona-Light-Edition. Zum Programm gehören die Lesung „Mit Deutschland leben“ am 17. November in der VHS-Duisburg, wenn das Werk des Journalisten, Satirikers und Autors Felix Rexhausen im Mittelpunkt steht. Der Schauspieler Klaus Nierhoff liest aus dem gerade posthum erschienenen Buch „Zaunwerk“ sowie weitere ausgewählte Texte, während Benedikt Wolf diese einordnet.

Gleich vier Filme laufen im November im Filmforum am Dellplatz: „Trans – I got Life“ ist eine authentische Dokumentation über das Leben von sieben Trans*-Menschen. Außerdem werden gezeigt „Glück“ über die ungewöhnliche Romanze zweier Frauen, „Firebird“ über ein geheimes Liebesdreieck in der damaligen Sowjetunion und „Sommer 85“, ein Coming-of-Age-Film.

Die SPD queer Duisburg lädt am 2. November zum Talk „Auf ein Wort mit Frank Müller“ ins Café Museum im Kantpark ein. Der Landtagsabgeordnete zeigt auf, wie die Queer-Politik der Landesregierung aussieht und wo er und die SPD Verbesserungsbedarf sehen. Am 21. November läuft ein queerer Tanzkurs im Katholischen Stadthaus am Innenhafen.

Das komplette Programm und die Corona-Regeln sind auf der Festival-Homepage www.queer-life-duisburg.de nachzulesen.

