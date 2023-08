Festival im Tierheim Duisburg mit tierischer TV-Berühmtheit

Das Tierheim in Duisburg organisiert am Wochenende ein großes Festival.

Duisburg. Hüpfburg, Show-Programm mit tierischer TV-Berühmtheit und eine Tombola: Das Tierheim in Duisburg organisiert am Wochenende ein großes Festival.

Das Tierschutzzentrum Duisburg e.V. als Betreiber des Duisburger Tierheims veranstaltet am kommenden Wochenende, 12. und 13. August, ein großes Tierschutz-Festival an der Lehmstraße 12. Die Besucher und Besucherinnen erwarten etwa prominente Gäste, tierische und musikalische Auftritte auf der Bühne und zahlreiche Informations- und Verkaufsstände.

Für die Kinder wird es einen großen Outdoor-Bereich geben mit Kinderschminken, Puckwandschießen und einer Hüpfburg, informieren die Betreiber des Duisburger Tierheims. Auch eine große Tombola soll es geben.

Festival im Duisburger Tierheim mit tierischer TV-Berühmtheit

Auf der Bühne werden unter anderem Border-Collie Trouble und Frauchen Melanie Fydrich stehen. Das Duo ist bekannt aus der RTL-Sendung „Top Dog – Der beste Hund Deutschlands“. Gleich zwei Mal konnte die Duisburgerin mit ihrer Hündin die Show gewinnen und das begehrte Preisgeld abräumen. Auch in der dritten Staffel reichte es für das Duo zu einem Tagessieg. Die Prämie von 1000 Euro hat Melanie Fydrich dem Tierheim gespendet. Frauchen und Hündin werden am Sonntag, 13. August, um 15 Uhr auf der Bühne zu sehen sein.

Vor Ort ist etwa auch die „Tierphysio Krefeld“, die ihre Behandlungsformen und -methoden an einem Stand vorstellen wird. Zur Veranstaltung bringt das Team eine mobile Liege mit und bietet vor Ort Quick-Checks für Hunde an. Sie können mit Geräten auch Messen, welche Beine die Hunde belasten. Das Angebot ist für 25 Euro möglich.

Festival im Tierheim Duisburg: Die Öffnungszeiten

Geöffnet ist das Festival im Duisburger Tierheim am Samstag, 12. August, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr, am Sonntag, 13. August, endet der Veranstaltungstag eine Stunde eher. Sämtliche Einnahmen kommen den Tierheim-Bewohnern zugute, versprechen die Betreiber.

