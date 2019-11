Festakt im Rathaus am Freitag

Mit einem Festakt im Rathaus feiert das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr am Freitag, 22. November, ab 16.16 Uhr seinen 10. Geburtstag. Dazu wird auch Prof. Dr. Li Ziyuan, Prorektor der Universität in Duisburgs Partnerstadt Wuhan erwartet. Den Festvortrag hält der Sinologe Prof. Dr. Helwig Schmidt-Glintzer vom China Centrum der Uni Tübingen.

Aus Wuhan kommt auch Prof. Dr. Lu Xiaoyan, die im August als Co-Direktorin des Konfuzius-Instituts Prof. Dr. Liu Liang abgelöst hat. Die Germanistin hat ab 2003 ein Jahr lang an der Uni Trier studiert, ihre Doktorarbeit schrieb sie ab 2004 über Günter Grass´ Roman „Die Rättin“. 2006 bildete sie sich an der Universität Heidelberg in Deutschland fort.