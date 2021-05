Ferienangebote für Duisburger Schüler an 15 Standorten

An 15 Standorten in Duisburg gibt es in den Sommerferien Bildungs- und Betreuungsangebote. Das Bild zeigt Schüler der Regenbogenschule in Marxloh.

Duisburg. An 15 Standorten gibt es für Duisburger Schüler Bildungs- und Betreuungsangebote in den Sommerferien. Hier können Eltern sich anmelden.

Das Ministerium für Schule und Bildung NRW hat sein Förderprogramm für außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote zur Reduzierung pandemiebedingter Benachteiligungen für Schülerinnen und Schüler bis zum Ende der Sommerferien 2022 verlängert. Mit Hilfe dieser Förderung und in Kooperation mit den Ganztagsträgern kann für Duisburger Schulkinder somit auch in den Sommerferien 2021 an 15 Schulstandorten im gesamten Stadtgebiet, ein Bildungs- und Betreuungsprogramm angeboten werden.

„Wir freuen uns mit Unterstützung des Landes NRW auch in den Sommerferien vielfältige Angebote für Duisburger Schulkinder bereit zu stellen. Wir hoffen so, die durch die Pandemie entstandenen Belastungen etwas auffangen zu können. Es wird hier auch darum gehen, mit spielerischen Lernangeboten den Bildungsrückständen etwas entgegenzusetzen. Schon in den Osterferien 2021 wurden die Maßnahmen sehr gut angenommen, daher freue ich mich, in den Sommerferien erneut viele Duisburger Familien zu entlasten. Allen Akteuren aus dem Netzwerk möchte ich herzlich danken, dass sie dieses Ferienangebot wieder möglich machen“, erklärt Bildungsdezernentin Astrid Neese.

Ferienbetreuung in Duisburg kann ab sofort wochenweise gebucht werden

Die Ferienbetreuung kann ab sofort wochenweise für die ersten drei Wochen der Sommerferien gebucht werden. An jedem Standort können maximal 45 Kinder aufgeteilt in drei Gruppen betreut werden, so dass von dem Angebot bis zu 2025 Duisburger Grundschulkinder profitieren können. Die Anmeldefrist endet am 4. Juni.

Das kostenlose Angebot beinhaltet Spiele, Sport, Lernprogramme, kreative und künstlerische Aktionen sowie Ausflüge in die nähere Umgebung in der Zeit von Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 15 Uhr. Lediglich für das warme Mittagessen wird ein Kostenbeitrag von zwölf Euro pro Woche und Kind erhoben, der aber bei bestehendem Anspruch auf Bildung- und Teilhabeleistungen von den Sozialleistungsträgern übernommen wird.

Anmeldeformulare sind online abrufbar auf der Internet-Seite der Stadt

Weitere Informationen zu den Standorten und die entsprechenden Anmeldeformulare sind online abrufbar unter: www.duisburg.de/ferienbetreuung Dieses Angebot gilt vorbehaltlich eventuell neu zu treffender Regelungen aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens.

