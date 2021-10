Ferdi Seidelt, Rheinhauser CDU-Bezirksfraktionsvorsitzender und stellvertretender Bezirksbürgermeister, ist ab sofort Vermittler zwischen den sieben CDU-Bezirksfraktionen und der CDU-Ratsfraktion in Duisburg.

Lokalpolitik Ferdi Seidelt ist nun Vermittler für die CDU in Duisburg

Duisburg. Ferdi Seidelt ist jetzt Vermittler zwischen den sieben Bezirksfraktionen und der Ratsfraktion der CDU in Duisburg. Das ist seine Aufgabe.

Die sieben CDU-Bezirksfraktionen in Duisburg, deren Sprecher und Bezirksbürgermeister einen gemeinsamen Arbeitskreis bilden, haben einen neuen Vorsitzenden. Ferdi Seidelt, Rheinhauser CDU-Bezirksfraktionsvorsitzender und stellvertretender Bezirksbürgermeister, ist ab sofort Vermittler zwischen den Bezirksfraktionen und der CDU-Ratsfraktion. „So sehr die Politik für unsere 46 Ortsteile vornehmlich sublokale Aufgabenstellungen bedeutet, so wichtig ist auch der Gedankenaustausch bei Themen, die überbezirkliche Relevanz haben“, sagt Seidelt. Er wurde einstimmig zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt, heißt es in einer Mitteilung der CDU-Ratsfraktion.

[Sie wollen keine Nachrichten aus Duisburg mehr verpassen? Hier können Sie unseren abendlichen und kostenlosen Duisburg-Newsletter abonnieren]

Auch Thomas Mahlberg, Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion, betont: „Zunächst einmal gratuliere ich Ferdi Seidelt im Namen der Ratsfraktion ganz herzlich zur Wahl und freue mich, mit ihm einen der erfahrensten und verdientesten Kommunalpolitiker Duisburgs als zentralen Ansprechpartner für die Bezirke zur Verfügung zu haben. Die politische Arbeit im Stadtrat besteht nicht unwesentlich aus bezirklichen Problemstellungen, wo wir eine abgestimmte Bezirksmeinung gerne als Ratschlag in unsere politische Arbeit mit einbinden.“

CDU Duisburg: Mahlberg und Seidelt setzen auf „kreativen Gedankenaustausch“

Ein Beispiel für überbezirkliche Relevanz sei für Seidelt die für 2022 ausgerufene Barrierefreiheit bei Bus und Bahn in Duisburg. Es sei die Aufgabe jeder Bezirksvertretung, die Haltestellen vor Ort zu hinterfragen, um Fördermittel des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) zu nutzen. Auch der „kreative Gedenkaustausch“ sei für Seidelt und Mahlberg essenziell für die zukünftige Zusammenarbeit. „Es macht Sinn, die vielen Talente und Ideen miteinander zu teilen, um damit die politische Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger noch besser zu machen“, betonen beide.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg