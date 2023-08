Fehltage: Krankschreibungen in Duisburg auf Rekordniveau

Duisburg. Die Zahl der Fehltage bei Duisburger Arbeitnehmern ist 2022 gestiegen und liegt deutlich über dem NRW-Schnitt. Das sind die aktuellen Zahlen.

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Duisburg waren im vergangenen Jahr deutlich länger krankgeschrieben als in den Jahren zuvor. Das ist das Ergebnis einer Analyse der Barmer Krankenkasse. So heißt es im aktuellen Gesundheitsreport, dass jede Arbeitskraft 2022 durchschnittlich an 25 Tagen krankheitsbedingt gefehlt hat. 2021 hatte der Wert bei 19,6 Tagen gelegen.

„Wegen der Coronamaßnahmen und aufgrund des Ausbleibens von Grippe und Erkältungswellen waren die Werte im Bereich der Arbeitsunfähigkeit (AU) 2021 rückläufig“, wird Lisa Wiedig, Geschäftsführerin der Barmer in Duisburg, in einer Pressemitteilung zitiert. „Nun sind die Werte 2022 sprunghaft um rund 28 Prozent auf ein Rekordniveau angestiegen.“

Wie schon in den Vorjahren lagen die AU-Daten in Duisburg 2022 über dem landesweiten Schnitt. In Nordrhein-Westfalen waren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im vergangenen Jahr durchschnittlich an 22,6 Tagen krankgeschrieben.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Lange Fehlzeiten wegen psychischer Erkrankungen

Deutlich mehr Fehltage als in den Vorjahren waren 2022 auf Erkrankungen des Atmungssystems zurückzuführen. Im Durchschnitt waren die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Duisburg an 4,7 Tagen wegen einer Erkältung, Corona oder eines anderen Atemwegsinfektes arbeitsunfähig – 2021 hatte die Versicherung hier nur 1,6 AU-Tage verzeichnet. „Dieser massive Zuwachs um rund 190 Prozent lässt sich darauf zurückführen, dass die Lebensumstände und Verhaltensweisen nicht mehr so strikt eingeschränkt waren wie in den ersten beiden Jahren der Pandemie“, so Wiedig.

Ebenfalls hoch ist der AU-Wert bei den psychischen Erkrankungen. 2022 waren die Erwerbstätigen im Schnitt an fünf Tagen wegen einer psychischen Erkrankung arbeitsunfähig (2021: 4,5 Tage). Einen leichten Rückgang gab es bei den Fehlzeiten im Bereich der Muskel- und Skeletterkrankungen: 2022 verzeichnete die Barmer hier 4,6 AU-Tage (2021: 4,7).

Der Gesundheitsreport basiert auf den Daten von bundesweit rund 3,7 Millionen Erwerbstätigen, die bei der Barmer versichert sind. Dazu zählen laut eigenen Angaben rund 920.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zwischen 15 und 64 Jahren aus NRW beziehungsweise etwa 18.100 aus Duisburg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg