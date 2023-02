FDP Duisburg kritisiert Tempo-30-Vorstoß und ÖPNV-Mängel

Duisburg. Die FDP wirft der Stadtspitze falsche Prioritätensetzung in der Verkehrspolitik vor: Sie kritisiert DVG-Leistungen und die Tempo-30-Initiative.

Die Stadt Duisburg will künftig Tempo 30 selbstständig auf Hauptverkehrsstraßen anordnen können. Sie war deshalb der im Juli 2021 von Städten wie Aachen, Freiburg und Münster gegründeten Initiative beigetreten, die genau das zentral vom Bund fordert (wir berichteten). Dazu bräuchte es eine Reform des Verkehrsrechts auf Bundesebene. Der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ haben sich inzwischen 445 Städte, Gemeinden und Landkreise angeschlossen. Die FDP Duisburg kritisiert den Vorstoß Duisburgs und die Verkehrspolitik der Stadtspitze.

„Gerade in Duisburg ist beim Thema Mobilität seit Jahren Sand im Getriebe“, meint der Kreisvorsitzende Oliver Alefs. Die Liberalen seien zwar offen „für jede konstruktive Diskussion, die eine Verbesserung des Mobilitätsangebots“ für die Duisburgerinnen und Duisburger zur Folge hat. „Über Oberbürgermeister Link, der sich mit wehenden Fahnen einer Tempo-30-Initiative anschließt, gleichzeitig aber das seit Jahren schlechte Nahverkehrsangebot links liegen lässt, kann ich mich nur wundern. Das ist die falsche Prioritätensetzung.“

FDP Duisburg: Tempo 30 würde kritische Verkehrslage in Duisburg weiter einschränken

Alefs verweist auf den schlechten Zustand wichtiger DVG-Linien, der ein großes Ärgernis für viele Bürger sei – das zeigten auch „die Ergebnisse des DVG-Linien-Checks mit schlechten Noten für viele Buslinien sowie mangelhaftem Abschneiden der Bahnlinien. Hier muss die Stadt nachlegen.“

Rainer Weiß, Verkehrspolitiker der FDP Duisburg, erläutert zur Tempo-30-Initiative: Die Herabsenkung der innerörtlich erlaubten Höchstgeschwindigkeit bringe „noch keine Verbesserungen mit sich, das legt ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags nahe. Die Einführung müsste mit weiteren Baumaßnahmen einhergehen, wie Begrünungen und Anpassungen an die Verkehrsführung.“ In Duisburg seien „aufgrund mangelnder Alternativen“ viele Berufstätige auf das Auto angewiesen: „Bevor man sich also aufmacht, die ohnehin kritische Verkehrslage der Stadt einseitig weiter einzuschränken, erwarten wir von den Stadtverantwortlichen endlich echte und tragfähige Mobilitätskonzepte.“

Oliver Alefs, FDP-Chef in Duisburg, kritisiert, dass sich die Stadt der Tempo-30-Initiative angeschlossen hat. Foto: FDP Duisburg

