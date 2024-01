Faszinierende Geschichte: Viele Fotos vom zugefrorenen Rhein

Zugefrorener Rhein

Der folgende Auszug und das Bild stammen aus der Chronik der damals Evangelischen Schule Ottostraße in Duisburg-Hochheide, so WAZ-Leserin Kathrin Ammon: „1929 bringt der extrem kalte Winter Treibeis auf dem Rhein. Am 19. Februar stand es auch in Homberg. Unsere ganze Schule machte am 20. Februar eine Wanderung an dem stillstehenden Eis des Rheines bis nach Baerl. Bei Baerl gingen schon viele Waghalsige über den Rhein. Da die Bahn zum Übergang nicht freigegeben war, unterließen wir den Übergang, obwohl die Kinder sehr danach drängten. Das war, wie es sich herausstellte das Richtige, denn viele , die es versuchten, kamen, als das Eis sich plötzlich in Bewegung setzte, in große Lebensgefahr. Sie konnten zum Teil nur mit Mühe gerettet werden.“ (mo)

Foto: Philipp Wahl