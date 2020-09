Arbeitsmarkt Fast 4000 Betriebe in Duisburg haben Kurzarbeit angemeldet

Duisburg. Die Zahl der Arbeitslosen in Duisburg steigt weiter, gestiegen ist aber auch die Zahl der offenen Plätze. Fast 4000 Betriebe sind in Kurzarbeit.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt sind erheblich: Die Zahl der arbeitslosen Menschen in Duisburg ist im August um 630 Personen gestiegen und liegt nun bei 33.809 Personen. 3902 Betriebe sind inzwischen in Kurzarbeit.

52 weitere Unternehmen haben im August eine Anzeige auf Kurzarbeit gestellt, sagt Marcus Zimmermann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Duisburg.

1370 Duisburger haben im August einen neuen Job bekommen

„Mit einem Zugang von 700 neuen Stellen ist ein leichtes Plus von 156 gegenüber Juli zu verzeichnen, so dass aktuell 3.458 Arbeitsplätze zu besetzen sind“, so Zimmermann. Im August konnten rund 1370 Menschen eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, das sind 268 Personen mehr als im Juli.

„Auch wenn das natürlich ein gutes Zeichen für eine aktuell leichte Belebung des Arbeitsmarkts ist, lässt sich die Entwicklung für die kommenden Wochen nicht seriös vorhersagen. Maßgeblich wird das Infektionsgeschehen im Herbst sein“, ergänzt der Arbeitsmarkt-Experte.

Ob jung oder alt, in allen Bereichen stieg die Arbeitslosenquote

Die Arbeitslosenquote lag im August bei 13 Prozent – im Vorjahr waren es 10 Prozent. Gestiegen ist auch die Arbeitslosigkeit unter den jungen Menschen bis 25 Jahre: 2981 sind ohne Job, 17,9 Prozent mehr als 2019. Der Anteil der Arbeitslosen bei den über 50-Jährigen sowie bei den Langzeitarbeitslosen ist ebenfalls gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der arbeitslosen Ausländer um 3007 auf 14.523 Betroffene gestiegen.