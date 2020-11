Fasselt-Preis für Absolventen der Universität Duisburg-Essen

Duisburg. Sechs Absolventen der Universität Duisburg-Essen haben für ihre herausragenden wissenschaftlichen Arbeiten den Fasselt-Förderpreis erhalten.

Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PKF Fasselt hat zum 20. Mal den Fasselt-Förderpreis an sechs Absolventen der Universität Duisburg-Essen (UDE) für herausragende wissenschaftliche Arbeiten verliehen. Mit dem Förderpreis würdigt das Unternehmen mit Sitz im Innenhafen Abschlussarbeiten der Bereiche Betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Controlling sowie Wirtschaftsinformatik. Jeder Ausgezeichnete erhält ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro.

Die Preisverleihung konnte wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nur virtuell stattfinden. „Der Kontakt zu den Absolventen ist uns besonders wichtig. Anstatt die Veranstaltung abzusagen, haben wir die Preisverleihung erstmalig in einem onlinebasierten Format durchgeführt“, so Dr. Marian Ellerich, geschäftsführender Partner bei PKF Fasselt.

OB Sören Link gratuliert Preisträgern per Videobotschaft

Im Rahmen des Online-Events gratulierten OB Sören Link per Videobotschaft sowie Prof. Dr. Annette Köhler, Inhaberin des Lehrstuhls für Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Controlling an der UDE, und Prof. Dr. Volker Breithecker, Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Studiendekan der Mercator School of Management, den Preisträgern. Die sechs ausgezeichneten Absolventen sind: Tom Michael Grüning, Nirushi Jeyakumar, Katharina Kühn, Maximilian Longerich, Tugba Tasdemirli, und Jannis Weinem.