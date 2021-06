Schauspiel Duisburg Familie Flöz in Duisburg: „Feste“-Uraufführung ausverkauft

Duisburg. Das Maskentheater-Ensemble Familie Flöz bringt in Duisburg seine Neuproduktion heraus. Die Premiere ist ausverkauft, die Rückkehr geplant.

Märchen für Erwachsene, ohne Worte, dafür voller Poesie – und immer ganz nahe an den großen Fragen des Lebens und des eigenen Herzens. So lassen sich die weltweit erfolgreichen Maskentheaterproduktionen von Familie Flöz beschreiben. Seit über zehn Jahren arbeitet die Gruppe intensiv mit dem Schauspiel Duisburg zusammen. Am Freitag, 25. Juni, erlebt die Neuproduktion „Feste“ ihre Uraufführung im Theater Duisburg. Die Vorstellung ist bereits ausverkauft, die Produktion kommt aber bereits im September wieder auf den Spielplan.

Das Stück blickt hinter die Kulissen einer prächtigen Hochzeit: Im dunklen Betriebshof wird geliefert, geputzt, geräumt, bewacht und entsorgt, und in einer poetischen Mischung aus bitterer Tragik und Komik geben die liebenswerten Charaktere ihr Bestes, um die reibungslose Versorgung der prächtigen Residenz zu sichern. Doch plötzlich ist das Meer verschwunden, und es bleibt nur eine Wüste aus Sand und Stein. Für einen Augenblick steht alles still. Die Musik spielt lauter, das Fest der Liebe soll weitergehen. Regie führen diesmal Michael Vogel und Björn Leese.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg