Gemeinsam mit zwei Männern, die sie erst seit wenigen Stunden kannte, fuhr eine 25-Jährige am 10. April 2017 nach Amsterdam. Sie erklärte sich dazu bereit, den Begleitern kurzzeitig 500 Euro zu überlassen. 1000 bekam sie eine halbe Stunde später zurück. Es war Falschgeld. Doch der kriminelle Tausch flog auf, als die Frau noch am selben Abend versuchte, das Geld an einem Automaten ihrer Hausbank in Duisburg einzuzahlen. Wegen Inverkehrbringen standen sie und ein weiterer Teilnehmer des ungesetzlichen Ausfluges nun vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz.

„Ich fand das alles sehr aufregend“, gestand die Angeklagte. Sie war an diesem Tag mit einer dicken Miet-Limousine unterwegs gewesen. Das Geld dafür hatte sie eigentlich nicht. Und die 500 Euro, die sie für das Falschgeld hergab, gehörten zu ihren letzten Ersparnissen. „Aber das war eine Zeit in meinem Leben, in der ich völlig daneben war“, so die 25-Jährige. Das Scheitern der ersten großen Liebe haben sie aus der Bahn geworfen.

25-Jährige erzählte bei Duisburger Polizei eine Lügengeschichte

Nachdem sie mit dem Falschgeld ihren Kontostand nicht aufbessern konnte, war die 25-Jährige zur Polizei marschiert. Dort hatte sie eine wüste Geschichte erzählt, die sie selbst als Opfer erscheinen ließ. „Ich wollte nur irgendwie aus der Sache rauskommen“, gab die Angeklagte zu. Inzwischen habe sie sich gefangen, mache gerade eine Ausbildung zur Fitness-Trainerin.

Der Mitangeklagte schwieg. Allerdings ließen die Angaben der 25-Jährigen und die Aussage einer Ex-Freundin des 24-Jährigen keinen Zweifel daran, dass er bei der Tour dabei gewesen war und wusste, worum es ging. Treibende Kraft, das wurde jedoch ebenfalls deutlich, war der andere Mann gewesen. Doch dessen Platz auf der Anklagebank blieb bei der Verhandlung leer. Der Angeklagte fehlte unentschuldigt.

Schöffengericht spricht Bewährungsstrafen aus

Das Schöffengericht kam bei den zwei anwesenden Angeklagten jedenfalls zu dem Schluss, dass es sich bei dem Inverkehrbringen von Falschgeld um einen minderschweren Fall handele. Da die zwei Täter bislang strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten waren, kamen sie mit jeweils drei Monaten auf Bewährung davon.