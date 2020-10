Falsches Unitymedia-Duo droht Duisburgerin (83) mit Strafe

Duisburg. Trickbetrüger haben eine Seniorin in Duisburg unter Druck gesetzt. Sie gaben sich als Unitymedia-Mitarbeiter aus und drohten mit einer Strafe.

Trickbetrüger haben am Dienstagnachmittag eine Seniorin in Meiderich so lange unter Druck gesetzt, bis die Frau sie in die Wohnung ließ. Dort stahlen sie dann Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Gegen 16 Uhr klingelte ein seriös wirkender Mann an der Wohnungstür der 83-Jährigen an der Friedrich-Ebert-Straße. Dort gab sich als Mitarbeiter von Unitymedia. Als die Seniorin ihn jedoch nicht hineinlassen wollte, drohte er ihr. Sie habe den Termin wohl vergessen und müsse mit einer Strafe in Höhe von 700 Euro rechnen, erklärte der Unbekannte und mogelte sich so in die Wohnung.

Trickbetrug in Duisburg: Täter ruft Komplizen an

Von dort aus rief er einen vermeintlichen Arbeitskollegen an. Kurze Zeit später klingelte also auch der Komplize an der Tür. Als die 83-Jährige den Männern ankündigte, ihren Internettechniker anrufen zu wollen, hatte es das falsche Unitymedia-Duo plötzlich eilig und ging – mit dem Schmuck als Beute.

Im Zusammenhang mit dem aktuellen Fall warnt die Polizei noch einmal vor Trickbetrügern und bittet Verwandte, Nachbarn und Freunde, mit Senioren über Tricks und Maschen der Kriminellen zu sprechen.