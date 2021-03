Falscher Wasserwerker legt Duisburger Seniorin (82) rein

Der Betrüger gab sich als Wasserwerker aus und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung der Duisburger Seniorin. Anschließend klaute er Schmuck und Bargeld.

Duisburg. Mit einem fiesen Trick hat ein Betrüger eine Duisburgerin ins Bad gelockt. Zuvor nahm er ihr den Schmuck ab, angeblich zur Sicherheit.

Ein Betrüger hat eine 82 Jahre alte Seniorin in ihrer Wohnung in Duisburg-Meiderich reingelegt und bestohlen. Der Mann gab sich am Dienstag gegen 10.30 Uhr als Mitarbeiter der Stadtwerke Duisburg aus.

Er forderte die alte Dame auf, das Wasser im Bad aufdrehen. Zuvor nahm er ihr – angeblich zur Sicherheit – noch ein Armband, eine Uhr und die Halskette ab.

Betrüger machte sich mit dem Schmuck und Geld der Duisburger Seniorin aus dem Staub

Während die Frau im Badezimmer mit dem Auf- und Zudrehen des Wasserhahns beschäftigt war, sah sich der Unbekannte in der Wohnung um. Mit dem Schmuck und 200 Euro Bargeld aus der Geldbörse der Frau machte er aus dem Staub.

Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß und schlank sein. Er hat dunkle, kurze Haare und war ordentlich gekleidet. Das Kriminalkommissariat 32 bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg zu wenden.